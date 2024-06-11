⭐️美品 エルメス カレ90 シルクスカーフ ナポレオン ネイビーブルー

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♡ご覧頂きまして ありがとうございます♡当方の商品は、送料無料・即購入OKです♫※注意事項ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願いします(*^^*)⭐️アイテム⭐️美品エルメスカレ90シルクスカーフナポレオンネイビーブルー■ブランドHERMES/エルメス ■カラー ネイビーブルー ホワイト 白レッド 赤■サイズ90×90■生産国フランス製大手ブランドリユースショップ、ブランドオークションで購入した、鑑定済みの正規品です。■状態中古のお品物になります。若干の薄汚れが見られますが大きな汚れやほつれ、破れは見当たりません。可能な限り状態は記載しますが、見落としがあることもございます。写真をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。あくまでも自宅保管品ですので、ご納得のうえご理解いただける方にご検討いただけると幸いです。完璧な物、新品同様をお求めの方はご遠慮ください。親族より正規店購入品を譲って頂きました。【注意事項】☆現状品となります。☆画像の物がすべてです。☆未確認動作は保証出来兼ねます。☆お仕事の都合により発送まで2.3日頂く場合が御座います。☆気になる点・不明な点がある方は、必ずご質問下さいませ。#エルメスカレ90シルクスカーフナポレオン#エルメススカーフ#エルメスバンダナ07EC