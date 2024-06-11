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コーチ COACH ハンドバッグ ピンク
商品番号 H75609048654
商品名

コーチ COACH ハンドバッグ ピンク
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチのバッグです。白を混ぜたような優しいピンク色で大きめのタッセルがアクセントになってとてもかわいいです。横幅は底の部分が28センチ程です。銀座店で7万円程で購入しました。数回のみの使用でとても大切に使っていたので傷・汚れ等無く、とても綺麗です。購入時の布袋もお付けします。タバコは吸わず、ペットも飼っていません。
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