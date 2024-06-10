FENDI フェンディ ハンドバッグ セレリア ブラック

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【商品説明】縦約21㎝横約29㎝厚さ約12㎝色ブラック系素材レザー【状態ランク】状態ランク…CN…新品・未使用S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に使用感があり、経年劣化も見られます。ホックの留まりは問題ありません。素材のベタ付きはありません。特に気になるニオイはありません。内側に全体的に汚れがあります。(写真6、7、9、10枚目参照)内側の金具にキズがあります。(写真8枚目参照)上記にダメージはありますが、普段使いには問題なくお使い頂ける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。#ハンドバッグ#ブランド#おしゃれ#オシャレ#レザー#FENDI#フェンディ#セレリア693-15782H-1