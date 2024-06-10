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極美品　Celine セリーヌ　スモール　カバ　バーティカルカバ　トープ　新ロゴ
商品番号 F58541232614
商品名

極美品　Celine セリーヌ　スモール　カバ　バーティカルカバ　トープ　新ロゴ
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 43,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大阪高島屋店にて購入学校懇談会に一度短時間のみ使用角スレもなく、未使用に近いと思えるかなりの美品です。高額商品のため、すり替え防止もあり返品は避けたいので気になる点はご質問頂き、ご納得の上ご購入お願い致します。他サイトでも出品していますので、売れてしまいますと突然削除させていただくことがございます。ご購入の際は一言コメントをお願いいたします。
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