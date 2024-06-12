【即購入可】サンリオ おめかし天使 セーラーカラートラックジャケット クロミ M

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サンリオおめかし天使シリーズセーラーカラートラックジャケットクロミ【セーラーカラートラックジャケット】背中に生えた羽やサイドのレースアップデザインなど、ディティールにこだわったセーラーカラーのトラックジャケットです！新品未使用、未着用です。専用のハンガーも付属しますが初期傷や折れの可能性がございますのでオマケ程度とお考えください。圧縮して発送します。簡易包装にご理解の上ご購入ください。らくらくメルカリ便に変更になる場合がございます。値下げ不可、詳細サイズのお答えは出来かねます。＜カラー＞ピンク（マイメロディ）、ブラック（クロミ）＜サイズ＞・M【おめかし天使シリーズ】背中にちょこんと生えた天使の羽がポイント♡ドンキホーテ限定で、マイメロディ＆クロミの「おめかし天使」シリーズが登場！天使のふたりが、とびきりおめかしをしているキュートなオリジナルデザインだよ♪ぜひチェックしてね♡地雷量産量産型真夜中のメロクロワンピースリボンセットアップコンカフェメイドエンジョイアイドルシリーズ夢みるエンジェルジャージセーラーアウターパーカー