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【新品未使用】アニヤハインドマーチ レインボー・トート
商品番号 P10558487499
商品名

【新品未使用】アニヤハインドマーチ レインボー・トート
ブランド名 アニヤハインドマーチ
特別価格 税込 25,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。アニヤハインドマーチの公式オンラインショップで購入した『IAMAPlasticBag』コレクションのレインボー・トートになります。違うバッグを購入したので、こちらは出品します。今年の7月に購入した物になりますが、自宅で保管していたものになりますので、気になる方は購入をご遠慮下さい。定価:108,900円サイズ:H29cmW51cmD15cm素材：再生繊維皮革部分は牛革内側にジッパー付きポケット、3つのカード用スロット、開口部にレザーストリング、Dリング付きカラー:ブラック、グリーン、ブルー、イエロー、レッド、オレンジトートバッグ種類:トートバッグ特徴:A4サイズ収納可(大容量)
http://narcologia.ru/goods/displease578131.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical660801.html
http://narcologia.ru/goods/organization174162.html
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