【新品未使用】アニヤハインドマーチ レインボー・トート

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ご覧頂きありがとうございます。アニヤハインドマーチの公式オンラインショップで購入した『IAMAPlasticBag』コレクションのレインボー・トートになります。違うバッグを購入したので、こちらは出品します。今年の7月に購入した物になりますが、自宅で保管していたものになりますので、気になる方は購入をご遠慮下さい。定価:108,900円サイズ:H29cmW51cmD15cm素材：再生繊維皮革部分は牛革内側にジッパー付きポケット、3つのカード用スロット、開口部にレザーストリング、Dリング付きカラー:ブラック、グリーン、ブルー、イエロー、レッド、オレンジトートバッグ種類:トートバッグ特徴:A4サイズ収納可(大容量)