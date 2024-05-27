秋のお出かけにぴったり♪シンプルな半袖プリーツワンピース

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ご覧頂きありがとうございます❤️2023新作を出品してます♪是非出品ページをご覧下さい☆☆↓↓↓#Candy_me_shopまとめて購入で割引もあります♪✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼\"秋のお出かけやパーティーにぴったりな、シンプルでオシャレなロングワンピース。半袖のプリーツデザインとバックリボンがアクセントになって、華やかさを演出します。自信を持っておしゃれを楽しめる一着です。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼カラー:グリーン(他にカラー数種類あります♪)サイズ:フリーサイズ※ご希望の方、サイズ詳細はコメントお願い致します。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼★注意事項★※仕事が不定期のため、1週間まとめて発送しておりますので、ご了承ください。※検品していますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承してくださる方のみのご購入をお願い致します。※ご入札前に商品写真と商品説明を十分にお読みください。※メルカリ便等の匿名発送は受け付けてておりません。※あきらかな不良品で使用・利用できないといった商品に関しましては返品・交換をお受けしております。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼韓国ファッションオルチャン韓国韓流 ワンピース セクシー パーティー ワンピース 半袖 ノースリーブ ロング ひざ丈 ミニ レース キャバ嬢 長袖 ロング テーラード トレンチ 綺麗目系清楚系可愛い系新作インポート セレクトショップドレス妹系レディースユニセックスオシャレ 細見え お出かけ 旅行 お姉さん 大人 カジュアル エレガント 上品 ノーブランド可愛い服お洒落大人系 ドレスriendagydamuruaemodasnidelazulcelfordrnanoelalagnamoonspiralgirl 好きな方におすすめです！