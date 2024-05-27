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秋のお出かけにぴったり♪シンプルな半袖プリーツワンピース
商品番号 T52166279570
商品名

秋のお出かけにぴったり♪シンプルな半袖プリーツワンピース
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます❤️2023新作を出品してます♪是非出品ページをご覧下さい☆☆↓↓↓#Candy_me_shopまとめて購入で割引もあります♪✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼\"秋のお出かけやパーティーにぴったりな、シンプルでオシャレなロングワンピース。半袖のプリーツデザインとバックリボンがアクセントになって、華やかさを演出します。自信を持っておしゃれを楽しめる一着です。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼カラー:グリーン(他にカラー数種類あります♪)サイズ:フリーサイズ※ご希望の方、サイズ詳細はコメントお願い致します。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼★注意事項★※仕事が不定期のため、1週間まとめて発送しておりますので、ご了承ください。※検品していますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承してくださる方のみのご購入をお願い致します。※ご入札前に商品写真と商品説明を十分にお読みください。※メルカリ便等の匿名発送は受け付けてておりません。※あきらかな不良品で使用・利用できないといった商品に関しましては返品・交換をお受けしております。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼韓国ファッションオルチャン韓国韓流　ワンピース　セクシー　パーティー　ワンピース　半袖　ノースリーブ　ロング　ひざ丈　ミニ　レース　キャバ嬢　長袖　ロング　テーラード　トレンチ　綺麗目系清楚系可愛い系新作インポート　セレクトショップドレス妹系レディースユニセックスオシャレ　細見え　お出かけ　旅行　お姉さん　大人　カジュアル　エレガント　上品　ノーブランド可愛い服お洒落大人系　ドレスriendagydamuruaemodasnidelazulcelfordrnanoelalagnamoonspiralgirl　好きな方におすすめです！
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