モスキーノ MOSCHINO ビジュー クマ Tシャツ

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商品詳細
モスキーノMOSCHINOビジュークマTシャツビジューのクマが縫い付けてあります【平置き】正中線上の総丈60約センチ身幅脇下より約52センチ袖丈、肩の切替より約8センチ肩幅約52センチ2回着用後、ホームクリーニングして保管してありました。小さく畳んでの梱包になりますので、畳ジワつきますがご了承ください。#トゥモローランド#マカフィー#ナノユニバース#ZARA#イエナ#ルシェルブルー#スタニングルアー#スピックアンドスパン#Drawer#ドゥロワー#ユナイテッドアローズ#ビームス#セオリー#バーニーズニューヨーク#エンフォルド#ENFOLD#ドゥーズィエムクラス#プラージュ
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