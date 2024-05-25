Re:EDIT リエディ　オーバーサイズビッグフリルブラウス　L パープル

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ご覧いただきありがとうございます。楽天のリエディで購入したオーバーサイズビッグフリルブラウスL色はパープルになります。値下げしました♡試着しましたが似合わなかったので出品します。タグ付きです。袋や箱などに入るよう小さく折り畳み発送しますので、ご了承ください。#フリルブラウス定価4998円テイスト・シーン···キレイめ色···パープル袖丈···長袖柄・デザイン···フリル