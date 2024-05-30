ツインセット　デザインカットソー

ツインセットの、袖が可愛いカットソーです。一度だけ、数時間のみの着用の美品です。自宅保管、あくまでも中古品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。値引き交渉等、ご遠慮下さい。よろしくお願いします。



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