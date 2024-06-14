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柄・デザイン···無地ワンポイントカラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋数回着用ボタン内側のところシミあり自宅保管の為神経質の方はご遠慮下さいませ。春から秋までジップパーカーなどで合わせて頂けたら出番も多いです。