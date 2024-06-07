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- マウンテンイクイップメント 長袖ボタンシャツ レディースMサイズ 422818
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商品詳細
※ご覧頂き誠にありがとうございます。自己紹介欄に取引に関して注意事項を記載いたしております。必ずご確認、ご納得の上ご購入のほどよろしくお願いいたします。マウンテンイクイップメントMountainEquipment長袖ボタンシャツレディースMサイズチェック柄422818の出品です。状態…古着になりますが、特に目立ったダメージはなく良品コンディションです。サイズ…レディースMサイズ 着丈(襟元から測定)65cm身幅(脇下から)53cm袖丈(肩から)59cm肩幅42cm ※平置き背面、素人採寸です。 簡易包装にて発送致します。他にも多数出品致しております。同梱大歓迎です。
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