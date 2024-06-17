HEREU へリュー 2WAY スウェードレザーバッグ

トートバッグとショルダーバッグになる2WAYのバッグです。やや表面に擦れと、内側に若干汚れがあります。(5枚目の写真でご確認ください。)保存袋、ポーチが付属します。高さ約24cm×幅約45.5cm(最大)×マチ約13.5cm×持ち手長さ約34cm(付け根〜付け根)HEREU(ヘリュー)はスペイン・地中海のノスタルジアをデザインに落とし込んでいます。メイドインスペインの職人技はブランドデザインの原点となっており、伝統技術を更に昇華させることにより、現地と海外の人々の共存を目指しています。HEREUは地元の職人と共に伝統工芸の再定義、そして唯一無二の技術を地域の遺産としてずっと発信していきたいと考えています。定価62,000カラー···ブラウン素材···スエード※神経質な方や、細かいことが気になる方は購入をご遠慮いただきますようお願いいたします。



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