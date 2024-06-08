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【売り切り】サルヴァトーレフェラガモ　ガンチーニ　巾着型ハンドバッグ　本革　黒
商品番号 R77220879746
商品名

【売り切り】サルヴァトーレフェラガモ　ガンチーニ　巾着型ハンドバッグ　本革　黒
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,247 円
在庫状況 あり

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商品詳細

売り切り価格にしました。25,000円→17500円25年ほど前に免税店で買いました。傷などなく美品です。前面に少し白い汚れのようなものがありますが本革なのでクリーニングすれば落ちるかと思います。内側も特に汚れなくきれいです。娘も使わないと言うので出品します。肩掛けできて、かわいい巾着型のバッグです。
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http://narcologia.ru/goods/approximate490420.html
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