【売り切り】サルヴァトーレフェラガモ　ガンチーニ　巾着型ハンドバッグ　本革　黒

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商品詳細
売り切り価格にしました。25,000円→17500円25年ほど前に免税店で買いました。傷などなく美品です。前面に少し白い汚れのようなものがありますが本革なのでクリーニングすれば落ちるかと思います。内側も特に汚れなくきれいです。娘も使わないと言うので出品します。肩掛けできて、かわいい巾着型のバッグです。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln872602.html
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