

【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒



【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒 【新品】大きいサイズ アズノウアズおおらか 前後どっちでもシャツ サイズ15号黒

ご覧頂きまして、ありがとうございます。コメント無しで即購入可能です。ご質問等ございましたら、コメントをお願い致します。 詳しくはご購入前にプロフィール欄をご確認下さい。【新品】大きいサイズアズノウアズおおらか前後どっちでもシャツサイズ15号黒【サイズ】※平置き（素人採寸ですので多少誤差はご了承下さい）サイズ15号・肩幅約47cm・身幅約60cm・袖丈約29cm・総丈約65cm【詳細】新品・未使用、室内での試着のみ、タグは切っています。サイズ15号の黒のシャツです。購入価格は13000円位だったと思います。前後どちらを前にしても着用できるシャツですので、気分に合わせて前後を変えて着用できちゃいます♪生地はテロテロした柔らかい感じでとても着やすいです。ウエスト部分についている紐でウエストサイズを変更することができます♪【保管】自宅クローゼット【発送】匿名発送、小さく折り畳んでの発送になりますので、多少のたたみジワが付いてしまいます。ご了承下さい。 以上、宜しくお願い致します。最後までお読み頂きありがとうございました。＃アズノウアズ＃ASKNOWAS＃おおらか＃オオラカ＃olaca＃シャツ＃ブラウス