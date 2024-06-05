新品 Charles Chaton シャルル シャトン bigボウタイブラウス

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＊プロフィールをご一読ください新品タグ付き試着のみ定価9.900円サイズ写真10枚目に載せてます【CharlesChaton-シャルルシャトン-】ビッグリボンがキュートなボウタイブラウス。華やかでトレンドもおさえたデザインが人気のポイントです。ボウタイは取り外し可能。シンプルなスタンドカラーシャツとしても着ていただけます。ボウタイは取り外し可能です。#CharlesChaton#シャルルシャトン#スローブイエナ#イエナ#iena#slobeiena#2way#bigボウタイブラウス#ボウタイブラウス#ビッグボウタイブラウス#リボンブラウス#ボウタイ#ボタンダウン#ツーウェイ