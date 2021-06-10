コムデギャルソン レディース　ハートロゴ Tシャツプレイ

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商品詳細
ギャルソンのTシャツです何回か着用していますが、目立った汚れなどはございません。着丈 約58センチ肩幅 約38センチ身幅 約43センチ袖丈 約17センチ素人採寸なので多少の誤差はあります。質問等あればお気軽にどうぞ！柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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