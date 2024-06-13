AKANE UTSUNOMIYA×RONHERMAN リネンブラウス

数年前に購入したブラウスです。天然素材と少し個性的なデザインにも惹かれて購入してみましたが、結局、着る機会がないままでした。背中は、2枚の生地を重ねて縫い合わせてないので、開く形です。リボンは結んでも結ばなくても素敵だと思います。裾を出しても良いし、ハイウエストのボトムスに入れて着れば普通のブラウスの様にも着れます。極々、細いストライプなのですが、ストライプを普段から着ないので、クローゼットに吊るしたままでしたので、出品することにしました。小さく畳んでの発送となります。返品は致しかねますので、よろしくお願いします。



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