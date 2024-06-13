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AKANE UTSUNOMIYA×RONHERMAN リネンブラウス
商品番号 Y86439610489
商品名

AKANE UTSUNOMIYA×RONHERMAN リネンブラウス
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入したブラウスです。天然素材と少し個性的なデザインにも惹かれて購入してみましたが、結局、着る機会がないままでした。背中は、2枚の生地を重ねて縫い合わせてないので、開く形です。リボンは結んでも結ばなくても素敵だと思います。裾を出しても良いし、ハイウエストのボトムスに入れて着れば普通のブラウスの様にも着れます。極々、細いストライプなのですが、ストライプを普段から着ないので、クローゼットに吊るしたままでしたので、出品することにしました。小さく畳んでの発送となります。返品は致しかねますので、よろしくお願いします。
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