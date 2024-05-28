【超美品】ラウンドヘムロゴT ジャーナルスタンダード

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今期ジャーナルスタンダードで購入した、ラウンドヘムロゴTです。出品色は画像1枚目のグレーです。ヨレにくい生地感で、長く着用していただけます。着用1度数時間の美品です。他にも状態の良い人気商品を多数出品中です⭐︎ぜひご覧ください。