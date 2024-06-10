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- ★新品★YOU レディース Tシャツ 黄緑 Sサイズ フランス製
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商品詳細
【商品説明】首周りはファスナーで調節するデザインです。★新品、未使用★新品タグ付きブランド名…YOUカラー…黄緑色に柄サイズ…Sサイズ素材…レーヨン92%ポリウレタン8%フランス製【マネキンサイズ表】 バスト：82cm ウエスト：60.4cm ヒップ：86.4cm【⚠️注意事項】◆万が一、商品に不備があった場合は対応致しますので必ず評価前にご連絡願います。◆プロフィールもお読みください#芍薬の他の出品はコチラ
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