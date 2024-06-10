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★新品★YOU レディース　Tシャツ　黄緑　Sサイズ　フランス製
商品番号 B10531230054
商品名

★新品★YOU レディース　Tシャツ　黄緑　Sサイズ　フランス製
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】首周りはファスナーで調節するデザインです。★新品、未使用★新品タグ付きブランド名…YOUカラー…黄緑色に柄サイズ…Sサイズ素材…レーヨン92%ポリウレタン8%フランス製【マネキンサイズ表】　バスト：82cm　ウエスト：60.4cm　ヒップ：86.4cm【⚠️注意事項】◆万が一、商品に不備があった場合は対応致しますので必ず評価前にご連絡願います。◆プロフィールもお読みください#芍薬の他の出品はコチラ
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