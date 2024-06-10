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グレースコンチネンタル　22SS トップス
商品番号 V37199970069
商品名

グレースコンチネンタル　22SS トップス
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価23000円バティックptオフショルトップクリーニング店でクリーニング済オリジナルのバティックプリントに心惹かれる、フェミニンなトップス。リネンとコットンをブレンドした中肉でお作りしました。夏らしい着こなしを楽しめる、ヘルシーな肌見せを楽しめるオフショルダータイプ。女性らしいデザインとシックなカラーで甘さ控えめなバランス感が、洗練されたコーディネートを楽しめるポイントです。麻55%綿45%身幅58cm
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