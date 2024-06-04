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OLIVE des OLIVEセーラー服 半袖170A
商品番号 S51846832507
商品名

OLIVE des OLIVEセーラー服 半袖170A
ブランド名 オリーブデオリーブ
特別価格 税込 1,839 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OLIVEdesOLIVEセーラー服半袖170Aオリーブデオリーブサイズ表記が170Aとありましたので一応Lサイズとしておりますが画像を参照ください。ポケットに多少糸のヨレあり
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