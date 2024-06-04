【週末セール】白ブラウス

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カラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋購入しましたが、サイズが合わず機会がないので、出品しました。一回試着したのみです。神経質の方はお控え下さいませ。サイズなどは画像参照でお願いします。Mサイズの方です。多少であればお値下げ可能なのでご希望の方はコメント頂ければと思います。