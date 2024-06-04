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【週末セール】白ブラウス
商品番号 Y77849030456
商品名

【週末セール】白ブラウス
ブランド名 バースデーバッシュ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋購入しましたが、サイズが合わず機会がないので、出品しました。一回試着したのみです。神経質の方はお控え下さいませ。サイズなどは画像参照でお願いします。Mサイズの方です。多少であればお値下げ可能なのでご希望の方はコメント頂ければと思います。
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