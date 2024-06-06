ポケモンカードゲーム サンダー ex sar

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。開封後即、スリーブと硬質ケースに入れ保管してあります。未使用のため傷などはないと思われますが、初期傷等はある場合があります。トラブル防止のためプレイ用でお願い致します。折れ防止、防水をして発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/Stanford302973.html
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