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ポケモンカードゲーム サンダー ex sar
商品番号 H85968777640
商品名

ポケモンカードゲーム サンダー ex sar
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,880 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。開封後即、スリーブと硬質ケースに入れ保管してあります。未使用のため傷などはないと思われますが、初期傷等はある場合があります。トラブル防止のためプレイ用でお願い致します。折れ防止、防水をして発送させて頂きます。
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