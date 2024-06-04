CHEMISE LACOSTE ケミスラコステ　半袖 ポロシャツ　40（L）

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ラコステのポロシャツです。サイズは、40です。レディースのLサイズです。実寸をご確認ください。色は、ブラックです。綿 100％胸のワニのロゴは、文字入りです。平置きで肩幅 40cm身幅 43cm着丈 59cm袖丈 20cm素人採寸です。中古品にご理解いただけたらと思います。#CHEMISELACOSTE#ケミスラコステ#LACOSTE#ラコステ#ポロシャツ#文字ワニ
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