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- ユナイテッドアローズ フラワーティアードノースリーブブラウス とろみ ブルー
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商品詳細
水彩画のような花柄が目を惹くノースリーブのブラウス。ティアードデザインとイレギュラーなヘムデザインが軽やかな動きを演出。襟元のリボンでネック周りのシルエットの変化も付けられます。上品な透け感も女性らしさをプラスする一着です。〇定価15400円〇サイズF着丈66.5身幅54〇素材ポリエステル100%〇状態ワンシーズン4.5回の使用目立つ汚れはありませんイエナスピックアンドスパンノーリーズリエスユナイテッドアローズシップスフレームワークジャーナルスタンダードエストネーションバンヤードストームガリャルダガランテトゥモローランドバーニーズニューヨークロンハーマンドゥーズィエムクラスアパルトモンシンゾーンヨリyoriIENA花柄スーツ通勤オフィス#ミチルのユナイテッドアローズ
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