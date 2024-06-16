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トリーバーチ　フリル付きポロシャツ　アイボリー
商品番号 F75765362379
商品名

トリーバーチ　フリル付きポロシャツ　アイボリー
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 2,977 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年前に購入。1度使用しました。とても気に入っていたため大切に保管しており汚れやヨレなど一切ない状態です。ポイントロゴは刺繍になっていたりゴールドボタンがついていたり袖部分にフリルがついていたりととても可愛いですが、可愛すぎないデザインです。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋UNIQLOユニクロ　GUGRL神戸レタス　fifthtitivate　dholicZARAエモダUngridtodayfulRETROGIRLローリーズファームH\u0026MForever21honeymoussywegoSLYKBFMURUAナルシスSM2coenリリーブラウンシップスJILLロンハーマンsnidelアーバンリサーチvisニコアンドflowerナイスクラップkastaneジーナシスdazzlinmerMAJESTICLEGONJouetiewclosetmilkfedmerryjennyMilaOwenfree'smartFRAYI.DdeicypageboyVINTAGEunitedarrowsINGNIspinnsROPEBershkarosebudwho'swhoChicoHeathermumuしまむら　クラシカルエフビームスアースミージックエコロジーアプワイザーリッシュ　アーヴェヴェSTUDIOUSアベイルADAMETROPE'ロペピクニックアーバンリサーチリランドチュールクイーンズコートチャイハネノエラ　アプワイザーリッシュスタディオクリップvisアルシーヴティティベイト　ミスティック　バースデールーム　セレクトモカ　momenttiptopnemnerilitokyoraybeamslawgyRe:EDITvacancyLEPSIMGLOBALWORKTHEEMPORIUMMORGANOLIVEdesOLIVEトリートユアセルフ　treatürselfバーバリー　Burberry
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