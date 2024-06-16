トリーバーチ　フリル付きポロシャツ　アイボリー

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商品詳細
1年前に購入。1度使用しました。とても気に入っていたため大切に保管しており汚れやヨレなど一切ない状態です。ポイントロゴは刺繍になっていたりゴールドボタンがついていたり袖部分にフリルがついていたりととても可愛いですが、可愛すぎないデザインです。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋UNIQLOユニクロ GUGRL神戸レタス fifthtitivate dholicZARAエモダUngridtodayfulRETROGIRLローリーズファームH\u0026MForever21honeymoussywegoSLYKBFMURUAナルシスSM2coenリリーブラウンシップスJILLロンハーマンsnidelアーバンリサーチvisニコアンドflowerナイスクラップkastaneジーナシスdazzlinmerMAJESTICLEGONJouetiewclosetmilkfedmerryjennyMilaOwenfree'smartFRAYI.DdeicypageboyVINTAGEunitedarrowsINGNIspinnsROPEBershkarosebudwho'swhoChicoHeathermumuしまむら クラシカルエフビームスアースミージックエコロジーアプワイザーリッシュ アーヴェヴェSTUDIOUSアベイルADAMETROPE'ロペピクニックアーバンリサーチリランドチュールクイーンズコートチャイハネノエラ アプワイザーリッシュスタディオクリップvisアルシーヴティティベイト ミスティック バースデールーム セレクトモカ momenttiptopnemnerilitokyoraybeamslawgyRe:EDITvacancyLEPSIMGLOBALWORKTHEEMPORIUMMORGANOLIVEdesOLIVEトリートユアセルフ treatürselfバーバリー Burberry
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