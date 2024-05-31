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【美品】ジャンニキャリーニ GIANNI CHIARINI 2WAY バッグ 黒
商品番号 A38233643174
商品名

【美品】ジャンニキャリーニ GIANNI CHIARINI 2WAY バッグ 黒
ブランド名 ジャンニキャリーニ
特別価格 税込 4,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK！～✿ブランド✿～ジャンニキャリーニGIANNICHIARINI～✿アイテム✿～2waショルダーバッグハンドバッグ取り外し可能なショルダーベルト開閉はターンロック両サイドボタンを外すと口を大きく広げることが出来ます。保存袋付き～✿サイズ✿～タテ：約23cmヨコ：約31cmマチ：約8cmハンドル：約40cmショルダー：約95cm〜（1番短い状態）※素人採寸～✿素材✿～レザー本革～✿カラー✿～ブラックBLACK黒ゴールドGOLD金シルバーSILVER銀～✿その他✿～特に目立つ汚れ等ありません。あくまで中古品ですので細かな傷、汚れなどがある場合があります。ご了承頂ける方のみご購入下さい。着画はイメージとなりますのでご注意ください。あくまで目安となります。
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