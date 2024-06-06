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ブルーレーベルクレストブリッジPVCショルダーバッグ
商品番号 H55073722662
商品名

ブルーレーベルクレストブリッジPVCショルダーバッグ
ブランド名 ブルーレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎クレストブリッジチェックPVC素材のミニショルダーバッグ⚫︎お出かけにぴったりのショルダーバッグです。立体的なPVC加工を施し、高級感のある上質な仕上がりになっています。傷や汚れに強く、耐久性に優れていて普段使いにもお出かけにもピッタリ。長財布も入る大きさです。⚫︎本体ポリ塩化ビニルレザー部分牛革原産国日本製⚫︎23.5×16.5×8⚫︎310g⚫︎2回ほど使用しましたが、美品です！
http://narcologia.ru/goods/housekeeper468709.html
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ブルーレーベルクレストブリッジPVCショルダーバッグ
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