ブルーレーベルクレストブリッジPVCショルダーバッグ

⚫︎クレストブリッジチェックPVC素材のミニショルダーバッグ⚫︎お出かけにぴったりのショルダーバッグです。立体的なPVC加工を施し、高級感のある上質な仕上がりになっています。傷や汚れに強く、耐久性に優れていて普段使いにもお出かけにもピッタリ。長財布も入る大きさです。⚫︎本体ポリ塩化ビニルレザー部分牛革原産国日本製⚫︎23.5×16.5×8⚫︎310g⚫︎2回ほど使用しましたが、美品です！



クレストブリッジチェックPVCミニショルダー



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