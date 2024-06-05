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CHANEL シャネル ショルダーバッグ パッチワーク ツイードデニムレザー
商品番号 H13071821499
商品名

CHANEL シャネル ショルダーバッグ パッチワーク ツイードデニムレザー
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 389,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド…CHANEL/シャネル色…マルチカラーサイズ…W約29.5cmxH約20cmxD約8cmショルダー…約65~106cm付属品…袋、Gカード商品の状態…未使用に近い自宅保管にご理解いただける方のご購入をお願いします。
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