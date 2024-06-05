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NATURAL BEAUTY BASIC フロントタックフレアスリーブブラウス
商品番号 M50858707587
商品名

NATURAL BEAUTY BASIC フロントタックフレアスリーブブラウス
ブランド名 ナチュラルビューティーベーシック
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フロントタックフレアスリーブブラウスナチュラルビューティーベーシック6,600円（税込）タグ付き・新品・未使用品ですが、保管によるたたみジワがあります。素人の自宅保管品ですので、ご了承いただける方のみのご購入をお願いいたします。コンパクトに折りたたみ、ポスト投函でのお届けとなります。カラー：グレージュサイズ：38商品説明↓[型番：0171110402]フロントにタックを施したデザインは、上からジャケットを羽織っても華やかに見せてくれるのが嬉しい。また、テレワークの会議でも画面映えのするアイテムです。ひらりと揺れるフレアスリーブが腕を華奢に見せてくれるのも高ポイント。※モデルの着用画像の場合、光の当たり具合により、実際の色味と異なって見えることがございます。色味は、商品単体の画像をご参照ください。透け感／なし|裏地／なし|光沢／なし|生地の厚さ／普通|伸縮性／ややあり|シルエット／スタンダード袖丈···半袖柄・デザイン···無地フロントタックブラウスシップスレディースSHIPSforwomenNATURALBEAUTYBASICnano・universeナノユニバースDHOLICアンデミュウアズールエンカントリアラバイピージーZARAROKUトゥモローランドノーブルADOREアダムエロペガリャルダガランテアンタイトル組曲イエナラトータリテLaTotaliteIENAセオリーBurberryシップスビームスユナイテッドアローズバンヤードストームナチュラルビューティーベーシックrameworkspick\u0026spanTHESHINZONEJointSpaceLiala×PGジョイントスペース#アズールエンカント#アンデミュウ#DHOLIC#INGNI#SPINNS#ナノユニバース#ジーナシス#ローリーズファーム#ZARA398
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