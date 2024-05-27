C388【Marseille】セットアップ（11／Ｌ）ブラウス　スカート　日本製

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即購入OK。無言購入OK。匿名配送。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■ブランド名Marseilleマルセイユ日本製 MADEINJAPAN■生地薄手 ストレッチなし 裏地付き■ポケット数なし（上下）■色グリーン 緑 ボタニカル柄■状態特に目立つ大きな傷汚れはございません。■サイズ記載→11号平置き採寸（cm）・ブラウス着丈52肩幅38身幅47袖丈55・スカートウェスト幅31から35（一部ゴム）ヒップ幅43（ウェストから１５cm下で測定）スカート丈81【商品情報】レディース ⚠️肩パッド付（裏地の中にあるので簡単に外せないタイプ） 上品 婦人 ヴィンテージ おしゃれ#Bob♡プロフにお得情報掲載中#Bob♡おすすめのレディース一覧はこちら◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆メンズやレディースなど多数出品しております。パンツやデニム、ボトムス、スカート、ワンピースなどおすすめの商品もございます。トップスやブラウス、Tシャツ、シャツ、カーディガンをお探しの方にもおすすめです。バックや靴もございます。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿プロフィールに注意書きございます。お気軽にコメント下さい♪カラー···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋