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リフレクト　ストライプ柄そでリボンブラウス　他一枚
商品番号 C16898312120
商品名

リフレクト　ストライプ柄そでリボンブラウス　他一枚
ブランド名 リフレクト
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リフレクトの素敵なスクエアネックストライプ柄そでリボンブラウス、サイズは9で色はおちついたピンク×白です。肩からの身丈は約59センチ、身幅は約51センチです。ご自宅でのお洗濯可能です♪ロペピクニック　袖ティアードフリルブラウス
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