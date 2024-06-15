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EPOCA ブラックフリル シルクブラウス
商品番号 H26268302082
商品名

EPOCA ブラックフリル シルクブラウス
ブランド名 エポカ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、ありがとうございます♪エポカのシルクブラウスです。ボトムスはあまり選ばず、何にでも合わせ易いです。中にチューブトップが付いていましたが、引越しで行方不明に(^_^;)。今探しています。細身ラインで、スタイル良く決まります。大事にしていているうちにサイズアウトしてしまいましたので仕方なく出品いたします。シルクが上品で、高級感があります。シルクですが、ストレッチが少し効くデザインになっています。サイズ　40平置き実寸肩幅　33cmウエスト　30cm丈　49cm袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···シルク季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/approximate329420.html
http://narcologia.ru/goods/septet207019.html
http://narcologia.ru/goods/conception152357.html

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