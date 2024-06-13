NieR Tシャツ カットソー

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【ももしき×NieR】のコラボデザインのカットソーが新登場☆全面にコラボデザインがフルカラーで描かれた、存在感たっぷりのカットソーです。フロントに描かれたミケのイラストは特大サイズで存在感たっぷり♪総柄なので360度どこから見ても可愛く決まります☆ぐーんと伸びる伸縮性に優れた生地で着心地抜群◎身幅に余裕を持たせたBIGサイズのシルエットになっており、身体を締め付けずストレスフリーにご着用頂けます。こちらは男女問わずご着用可能なユニセックス商品になります。状態は開封品ですが未着用です。細かい傷、汚れなどがある場合がありますので神経質な方のご購入はお控えください。宜しくお願いいたします。