エムエム6 メゾン マルジェラ ネオン Tシャツ

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ご覧いただきありがとうございます☺︎︎丈が長いのでワンピースとしても着れます。150cm以下の当方で膝くらいの長さでした。数回着用目立つ汚れなどなくまだまだ着ていただけるかと思います。中古品、素人保管のためご理解頂ける方に。完璧をお求めの方はお控えください。プロフィールお読み頂けると幸いです。