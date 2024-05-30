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エムエム6 メゾン マルジェラ ネオン Tシャツ
商品番号 C20815844913
商品名

エムエム6 メゾン マルジェラ ネオン Tシャツ
ブランド名 エムエム6メゾンマルジェラ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☺︎︎丈が長いのでワンピースとしても着れます。150cm以下の当方で膝くらいの長さでした。数回着用目立つ汚れなどなくまだまだ着ていただけるかと思います。中古品、素人保管のためご理解頂ける方に。完璧をお求めの方はお控えください。プロフィールお読み頂けると幸いです。
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