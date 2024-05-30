stussy GIRLS ヴィーナス プリントTシャツ　黒　レディース　S

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商品詳細
★stussyGIRLSヴィーナスプリントTシャツ カラー:ブラックサイズ:Sサイズ着丈 56㎝ 身幅 36㎝ 肩幅 31㎝ 袖丈 15㎝ ※素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい。素 材:綿100%●リサイクルショップにて購入後、自宅保管しておりました。痩せたら着たいと思っていたのですが、そんな日は来ず、着て頂ける方にお譲りしたいと思い出品致しました。●タグは無いですが、色褪せも無く、ほぼ新品に近いとても良い状態です。中古品とのご理解の上、ご検討頂ければと思います。⭐︎喫煙者、ペットおりません。⭐︎即購入大歓迎です！⭐︎コメントもお気軽にどうぞ♪
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