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正規品 本物 FENDI フェンディ ハンドバッグ ブルーレザー
商品番号 Y53867550064
商品名

正規品 本物 FENDI フェンディ ハンドバッグ ブルーレザー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 5,243 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品ページより私の出品物をご覧いただきまして誠に有難う御座います。こちらはフェンディのブルーレザーのハンドバッグです。全体的に使用感はありますがまだまだご使用可能です。エコリング購入の紛れもない本物です。正規品以外は出品致しませんので間違いなく本物で御座います。古物商取得者が丁寧に鑑定したものですのでご安心ください。限界値の出品の為、値引きはしておりませんが複数購入して頂いた方には若干のプライスダウン・送料無料を行わせて頂きます。
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