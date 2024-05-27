山葡萄の蔓　端材　60

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山形のかご Part2 | 日刊ヤマガタウェイ Webタウン情報

長野県産山葡萄の蔓です。ダンボールのサイズ60センチ長さ幅不揃いの端材になります。主にあら編みや小物作りに使われる材料です。できるだけすき間なく詰めて梱包しています。