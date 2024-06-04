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匿名配送 美品 真贋鑑定済 K18 WG パール 真珠 ダイヤモンド ネックレス
商品番号 D58581909874
商品名

匿名配送 美品 真贋鑑定済 K18 WG パール 真珠 ダイヤモンド ネックレス
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 13,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダイヤモンドをバチカン部分にあしらったシンプルなアコヤ真珠のペンダントです。とても上品な印象でセミフォーマルからカジュアルまで様々なシーンでお使い頂けます。#パレスジュエリー在庫一覧こちらは蛍光X線分析装置で18金であることが判明しております。★素材　・K18・パール/ダイヤモンド(ダイヤモンドチェッカーにてダイヤモンド反応あり)★重量　2.1g★刻印　・トップ　K18007　・チェーン　K18WG★ペンダントトップ大きさ(約)　H11.7㎜　Ｗ7㎜★チェーン長さ(約)　42.5cm★付属品　なしとても綺麗な状態です。中古品にて掲載しきれないスレ跡、微細な汚れ小キズなどがあることも予めご了承ください。無用なトラブルを避けるため神経質な方の御購入は御遠慮下さいますようお願いいたします。すり替え防止の観点からも返品は基本的に受け付けておりませんが、当商品情報と明らかに違うと判断された場合、その根拠と証拠をご提示いただければ返品をお受けいたします。#ブランド品パレス在庫一覧出品中の商品につきましては、百貨店、正規店、ブランドショップ、質屋、古物商許可証が必要なブランドオークションなどから購入しており、全て古物商許可を取得した鑑定士により念入りな真贋鑑定をいたしておりますのでご安心ください。ab1693材質...K18(18金)カラー...ホワイト装飾...パール
http://narcologia.ru/goods/rouge780110.html
http://narcologia.ru/goods/revamp111622.html
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