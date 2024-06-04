【極美品】バーバリー 長財布 ラウンドファスナー モノグラム ストライプ TB柄

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商品詳細
▪️商品BURBERRYバーバリー長財布ロングウォレットラウンドファスナージップモノグラムTBロゴレザー本革総柄ストライプブランドロゴトーマスバーバリージップファスナーブラウン茶色系ブラックホワイトレッド黒白赤パイピング大容量レディースメンズユニセックス男女兼用小銭入れ札入れカードケースコインケースロゴ型押し刻印金金具ゴールド金具▪️サイズタテ-ヨコ-マチ10-19-2▪️状態ファスナー部分に少しサビがあります。▪️付属品なし▪️購入先古物市場・質屋お客様からの買い取り※鑑定済の確実正規品です。
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