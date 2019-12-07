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ルイヴィトン エシャルプロゴマニア マフラー ローズバレリーヌ ピンク
商品番号 X77762162101
商品名

ルイヴィトン エシャルプロゴマニア マフラー ローズバレリーヌ ピンク
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

福岡天神大丸のルイヴィトン正規店で購入したものになります。2、3回程着用しております。クリーニング後の自宅保管品です。汚れやホツレ、毛玉もなく状態は良いほうだと思います。使用に差し支えるようなダメージはございません。とても可愛らしく優しいお色味です(*^^*)冬は暗めのお洋服になりがちなので、差し色に良いかと思います⭐︎箱などの付属品はありません。現品のみになります。気になる点がございましたらコメントくださいませ。着画以外でしたら画像の追加等できます。宅急便コンパクト専用BOXでの発送となります。よろしくお願い致します。素材···ウール、シルク、ポリエステルカラー···ローズバレリーヌ（ピンク）柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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