ルイヴィトン エシャルプロゴマニア マフラー ローズバレリーヌ ピンク ...

福岡天神大丸のルイヴィトン正規店で購入したものになります。2、3回程着用しております。クリーニング後の自宅保管品です。汚れやホツレ、毛玉もなく状態は良いほうだと思います。使用に差し支えるようなダメージはございません。とても可愛らしく優しいお色味です(*^^*)冬は暗めのお洋服になりがちなので、差し色に良いかと思います⭐︎箱などの付属品はありません。現品のみになります。気になる点がございましたらコメントくださいませ。着画以外でしたら画像の追加等できます。宅急便コンパクト専用BOXでの発送となります。よろしくお願い致します。素材···ウール、シルク、ポリエステルカラー···ローズバレリーヌ（ピンク）柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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