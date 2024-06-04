《アナスイ》新品 ロゴパッチ付き テキスタイル柄 ジャーニー ショルダーバッグ

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《ANNASUIアナスイ》新品軽量ロゴパッチ付きテキスタイル柄ジャーニーショルダーバッグA8207商品説明★ブランド ANNASUIアナスイ★商品名 バッグ★サイズ 縦20cm横11.5cmマチ3.8cm※多少の誤差はご了承下さい。★色 ブラック系※画像にて確認下さい。★素材 ポリエステル合成皮革《テープ部分》ナイロン《ロゴパッチ》シリコン★状態 新品未使用★コメント★トラベルシーンに最適なコレクションのテキスタイル柄をプリントした生地を使用したジャーニーシリーズのバッグ。軽くて持ちやすく、デイリー使いにぴったりのサイズです。ショルダーストラップは取り外し可能です。内側ポケット内にS文字ありです。内側オープンポケット×2外側ファスナーポケット×1外側ファスナーポケット×1こちらの商品は正規店の新品です。注意事項★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。#アナスイ#ショルダーバッグ