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45R ウールワンピース
商品番号 H68016459191
商品名

45R ウールワンピース
ブランド名 フォーティファイブアール
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用頻度2回ほど、お家クリーニングしてます。サイズ表記ありません、詳しく知りたい方メッセージくださいかなりお安くして出してますので、あれこれ気にする方はお取引お控えください。
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