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ESTNATIONエストネーション　マットクロスステッチワンピース
商品番号 S69583901303
商品名

ESTNATIONエストネーション　マットクロスステッチワンピース
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有楽町のエストネーションで購入しました。定価30,800円。白は着用イメージです。一度数時間のみホテルでの食事会に着用、クリーニングに出して大切に保管していました。品のいいネイビーで、お呼ばれや、入園式等にも着用いただけます。2枚目の写真は着用イメージです。【商品説明】ドルマン袖で抜け感がありながらも、キレイに着ていただけるワンピース。ウエストマークデザインが、キッチリした印象に。素材はジャージーのように快適なストレッチ性を持つ通年素材です。
http://narcologia.ru/goods/revamp587222.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford248673.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox495739.html

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ESTNATIONエストネーション　マットクロスステッチワンピース
マットクロスステッチノーカラージャケット

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ESTNATION / マットクロスステッチノーカラージャケット｜ESTNATION ...

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マットクロスステッチノーカラージャケット

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マットクロスステッチノーカラージャケット

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ESTNATION / マットクロスステッチノーカラージャケット｜ESTNATION ...

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