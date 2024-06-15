ESTNATIONエストネーション マットクロスステッチワンピース ...

有楽町のエストネーションで購入しました。定価30,800円。白は着用イメージです。一度数時間のみホテルでの食事会に着用、クリーニングに出して大切に保管していました。品のいいネイビーで、お呼ばれや、入園式等にも着用いただけます。2枚目の写真は着用イメージです。【商品説明】ドルマン袖で抜け感がありながらも、キレイに着ていただけるワンピース。ウエストマークデザインが、キッチリした印象に。素材はジャージーのように快適なストレッチ性を持つ通年素材です。



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