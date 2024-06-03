SUPER BEAUTY　シルクシフォンブラウス　花柄

SUPERBEAUTYの花柄シルクシフォンブラウスです。2回ほど使用しています。若干の使用感と保管時のシワが付いていますが、汚れや破れはありません。花柄のシルクシフォンブラウスに沢山のフリルが付いてとても華やかです。お尻が隠れるぐらいの丈です。お色味は4枚目写真が一番近いです。内側の透け防止の生地の裾にも同じ生地のフリルが付いています。素敵ですよ。着丈ー79 身幅ー46サイズー40素材ーシルク、絹色ーベージュ系エムズグレイシールネ Reneフォクシー FOXEYトゥービーシック ToBeChicスーパービューティーSUPERBEAUTYシフォン フリル リボンシルク 絹花柄 FLOWER長め チュニックブラウス シャツ袖丈...長袖色...ベージュ柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄テイスト・シーン...大人可愛い



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