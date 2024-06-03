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SUPER BEAUTY　シルクシフォンブラウス　花柄
商品番号 R65371910600
商品名

SUPER BEAUTY　シルクシフォンブラウス　花柄
ブランド名 スーパービューティー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUPERBEAUTYの花柄シルクシフォンブラウスです。2回ほど使用しています。若干の使用感と保管時のシワが付いていますが、汚れや破れはありません。花柄のシルクシフォンブラウスに沢山のフリルが付いてとても華やかです。お尻が隠れるぐらいの丈です。お色味は4枚目写真が一番近いです。内側の透け防止の生地の裾にも同じ生地のフリルが付いています。素敵ですよ。着丈ー79　身幅ー46サイズー40素材ーシルク、絹色ーベージュ系エムズグレイシールネ　Reneフォクシー　FOXEYトゥービーシック　ToBeChicスーパービューティーSUPERBEAUTYシフォン　フリル　リボンシルク　絹花柄　FLOWER長め　チュニックブラウス　シャツ袖丈...長袖色...ベージュ柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄テイスト・シーン...大人可愛い
http://narcologia.ru/goods/approximate638420.html
http://narcologia.ru/goods/flight205628.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture810641.html

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SALE｜花柄シフォンブラウス】JOSHUA

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オフショル花柄シフォンブラウス[品番：AMTW0001961]｜JUNOAH（ジュノア ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）

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