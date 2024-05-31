未使用ビアッジョブルーペプラムブラウスカットソーボートネックViaggioBlu

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■未使用タグなしViaggioBlu■半袖ペプラムカットソー■サイズ１(7号S程度)■色ホワイト■定価17600円税込■素材ポリエステル100%■公式サイズ身丈56バスト85ウエス76cm■素人平置き計測身幅42.5着丈56cm丸井ウェブチャンネルで購入着用するつもりだったのでタグはありません裾のパンチングが可愛らしく、くり抜き部分からボトムスの色がチラッと見えて可愛いです♪着脱は後ろファスナーでストレッチが効いています。脇の開きは大きくないのでインナー無しで１枚で着用可能です。色違いのネイビーも出品中ですーーーお願い事項ーーーーーーーーーーーー即購入OKです。交渉中、専用品でも先にご購入頂けた方とお取引させて頂きます。コンパクトに梱包して発送させて頂きます。保管時、発送時のシワはご容赦下さい。らくらく↔️ゆうゆうメルカリ便、その他の発送方法に変更する場合があります。トラブルが起きた際は話し合って友好的に解決できる方とのお取引を希望致します。些細な事でも良いので気になる事があればお気軽にご質問下さい(^o^)/ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーその他にも色々出品中です。アンタイトルUNTITLEDロートレ・アモンLAUTRTEAMOUNTクードシャンスCOUPDECHANCEピンキー\u0026ダイアンPinky\u0026DianneアプワイザーリッシェApuweiser-richeプロポーションボディドレッシングPROPORTIONBODYDRESSINGエヌナチュラルビューティーベーシックN.NaturalBeautyBasicマイストラーダMystradaジャスグリッティーJUSGLITTYビアッジョブルーViaggioBluインディヴィINDIVIリフレクトReflectイネドINEDロペROPEラエフla.f組曲23区ビッキーVICKY