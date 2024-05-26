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マイケルコース 総柄トートバッグ
商品番号 M91787938586
商品名

マイケルコース 総柄トートバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】(約)サイズ：縦28cm×横38cm×幅11cmストラップ：54㎝〜63㎝【特徴】外側：オープンポケット2内側：オープンポケット3ジップポケット1スマホポケット1写真の通り汚れはございますが目立つ汚れではございません。気にせずに使えると思います。5〜6回程度の使用なので綺麗な状態だと思います素人がチェックしているので汚れなどの見落としがある場合があります。送料が高いため値下げは出来ません
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