【MANTAS EZCARAY】モヘヤカラーストール

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商品詳細
1度も使用しないままクローゼットに保管していました。使う予定だったのでタグは切っています。12000円くらいで購入しました（^ω^）よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful962551.html
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