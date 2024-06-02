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【MANTAS EZCARAY】モヘヤカラーストール
商品番号 Y52490610148
商品名

【MANTAS EZCARAY】モヘヤカラーストール
ブランド名 クミキョク
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度も使用しないままクローゼットに保管していました。使う予定だったのでタグは切っています。12000円くらいで購入しました（^ω^）よろしくお願いします
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