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FURLA フルラ♡パイパー 3wayバッグ♡コーチ マイケルコース zara
商品番号 L19895098849
商品名

FURLA フルラ♡パイパー 3wayバッグ♡コーチ マイケルコース zara
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 8,064 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。FURLAフルラのハンドバッグです。手持ちと肩掛けとショルダーの3wayでお使い頂けます。パイパーキャンバス×レザーサイズH29×W最大35×D15キャンバス地に角スレ汚れ有り付属品/ショルダー保存袋は、プラス500円でお付けします。ご希望のかたはメッセージくださいませ。他にも#miumiu#COACH#russet#SAZABY#JILLSTUARTなども出品してます。他サイトにも出品中です。ご検討下さいませ♡
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