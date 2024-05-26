FURLA フルラ♡パイパー 3wayバッグ♡コーチ マイケルコース zara

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ご覧いただき、ありがとうございます。FURLAフルラのハンドバッグです。手持ちと肩掛けとショルダーの3wayでお使い頂けます。パイパーキャンバス×レザーサイズH29×W最大35×D15キャンバス地に角スレ汚れ有り付属品/ショルダー保存袋は、プラス500円でお付けします。ご希望のかたはメッセージくださいませ。他にも#miumiu#COACH#russet#SAZABY#JILLSTUARTなども出品してます。他サイトにも出品中です。ご検討下さいませ♡